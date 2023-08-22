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Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)
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Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)

Esenyurt Belediyesi’ne bağlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde dün meydana gelen yangınla birlikte bölgeye giderek çalışmaları yakından takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yanlış bir yapılanmayla, yanlış bir imalatla böyle bir sonuç çıktı” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2023 Salı 09:19
Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)
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İstanbul Esenyurt’ta bulunan Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde dün 11.00 sularında nedeni bilinmeyen büyük bir yangın meydana geldi. Çevre ilçelerden de görülen yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Esenyurt Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda yangın daha da büyümeden söndürüldü. Dört katlı kültür merkezinde çıkan yangın sonucunda herhangi bir can kaybı olmadığı bildirilirken, binanın dış cephesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği, içinde ciddi bir hasar olmadığı kaydedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti. Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt geçmiş dönemde kullanılan malzemelerin yanlışlığına atıfta bulunarak, “Yanlış bir yapılanmayla, yanlış bir imalatla böyle bir sonuç çıktı” dedi.

“GÜZEL OLAN CAN KAYBI OLMAMASI”

Yangının ardından bölgeye giderek söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Saat 11.00 civarında çok hızlı bir şekilde yayılan bir yangın oluştu. Yangının nedeni tam olarak belli olmamakla beraber yayılmasının nedeni geçmiş dönemde kullanılan malzemelerde birtakım yanlışlıkların yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Yangına dirençli olması gereken malzeme kullanmak yerine hızlı tutuşan malzemeler seçilmiş. Bundan dolayı yangın hızlı bir şekilde yayılmış. Güzel olan şu; can kaybı olmadı, sadece mal kaybı var. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde olay yerine geldiler, müdahale ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yangınla mücadele ekipleri, Esenyurt Belediyesi’nin çalışanları buradalardı. Yangın kontrol altına alındı, biz de yangının nedenini detaylı bir şekilde araştırıyoruz” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALDIK, AYNI ŞEY YAŞANMAYACAK”

Yangının bu kadar hızlı büyümesinin nedenini önceki dönemin gerçekleştirdiği yanlış imalat olduğuna değinen Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Keşke böyle bir örnek yaşamasaydık ama başından beri anlatmak istediğimiz şey buydu. Bir iş yaparken önce doğru planlayıp, projelendirip işlemleri buna göre yapmak lazım. Burada maalesef yine yanlış bir yapılanmayla, yanlış bir imalatla böyle bir sonuç çıktı. Ben göreve geldiğim günden beri geçmiş dönemde yapılan yanlışları toparlayarak geliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. İnceledikçe başka sorunlar da çıkıyor ama inşallah bunu da bir daha sorun yaratmayacak hale dönüştüreceğiz. Bütün Esenyurtlulara geçmiş olsun diliyorum, emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum. Her şeyi kontrol altına aldık bundan sonra inşallah bir daha aynı şey yaşanmayacak.”​

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:50
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