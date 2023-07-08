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Esenyurt'taki Parklar Yenileniyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Esenyurt’ta bulunan parklarda, tahribata uğramış alanlar ve oyun aletleri grupları belediye ekipleri tarafından değiştiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:37
Esenyurt'taki Parklar Yenileniyor
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İlçede hummalı çalışmalar sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu seferki rotasını ise parklara çevirdi. Bölgedeki parklarda tahribata uğrayan spor aletleri, ahşap köprüler, salıncaklar, kauçuk zemin ve tüm oyun grubu aletleri belediye ekipleri tarafından değiştiriliyor. Çocuklara ve yetişkin vatandaşlara daha ferah bir Esenyurt bırakmak amacı ile seferber olan belediye ekipleri, parklardaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşlarımıza güvenli ve ferah alanlar oluşturuyoruz
Esenyurt Belediyesi Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç, yapmış oldukları çalışmaların içeriğine değinerek şu ifadeleri kaydetti; “Esenyurt Belediyesi olarak eskiyen ve güvenlik problemi teşkil eden oyun guruplarımızı yeniliyoruz. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilmeleri için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık.

Kauçuk zemin, park malzemeleri, salıncak, kay kay, tahterevalli gibi daha birçok park malzemesini yenileyerek vatandaşlarımıza daha güvenli ve daha ferah alanlar oluşturuyoruz. Çalışmalarımız tüm Esenyurt’ta devam edecek.”
 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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