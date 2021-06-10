Esenyurt'ta Yüz Yaşını Aşmış Zeytin Ağaçları Dikildi

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Hürriyet Bulvarı birleşimindeki yeniden düzenlenen kavşakta peyzaj çalışması yaptı. Kavşakta, 3 adet yüz yaşını aşmış zeytin ağacı ile 16 adet süs kirazı ağacı dikildi. Park Bahçeler Müdürlüğünden getirilen asırlık zeytin ağaçları, vinçle kamyonlardan indirilerek belirtilen noktalarda dikildi. Cumhuriyet Mahallesi, Mevlâna Mahallesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nin birleştiği kavşakta dikimi gerçekleşen ömürlük zeytin ağaçları, vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Sulama tesisatı yapılıp bitkisel toprak serilen kavşak, çalı ve çiçeklendirme çalışması da yapılarak tamamlanacak.