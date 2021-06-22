Esenyurt'ta Yollar Yenileniyor, Cadde Ve Sokaklar Güzelleşiyor

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt’un yollarını yenilemeye devam ediyor. Ekipler, Pınar Mahallesi 1476. Sokak’ta eskimiş yol ve kaldırımı kaldırarak yeni kaldırım ve parke döşüyor. Zarar gören parkeler ise yeniden kullanılmak amacıyla bakım-onarım amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü depolarına taşındı.
İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner
CADDELER BEGONYA VE MENEKŞE ÇİÇEKLERİ İLE DONATILIYOR
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Esenyurt’u güzelleştirmeye devam ediyor. Adile Naşit Bulvarı üzerinde başlayan çalışmalar kapsamında begonya ve menekşeler dikilerek cadde ve sokaklar güzelleştiriliyor.
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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
İstnbul Times Haber Ajansı (İTHA)