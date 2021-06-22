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Esenyurt'ta Yollar Yenileniyor, Cadde Ve Sokaklar Güzelleşiyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki yolları yenilemeye devam ederken ana arter ve refüjlerde de çiçeklendirme çalışmaları ile Esenyurt’u dönüştürmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 11:10
Esenyurt'ta Yollar Yenileniyor, Cadde Ve Sokaklar Güzelleşiyor
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Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt’un yollarını yenilemeye devam ediyor. Ekipler, Pınar Mahallesi 1476. Sokak’ta eskimiş yol ve kaldırımı kaldırarak yeni kaldırım ve parke döşüyor. Zarar gören parkeler ise yeniden kullanılmak amacıyla bakım-onarım amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü depolarına taşındı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

CADDELER BEGONYA VE MENEKŞE ÇİÇEKLERİ İLE DONATILIYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Esenyurt’u güzelleştirmeye devam ediyor. Adile Naşit Bulvarı üzerinde başlayan çalışmalar kapsamında begonya ve menekşeler dikilerek cadde ve sokaklar güzelleştiriliyor.

Görüntü Linki:

https://we.tl/t-jxCFFIxK71

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstnbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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