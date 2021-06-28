Esenyurt'ta YKS Öncesi Öğrenci Ve Velilere İkram

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)’nin gerçekleşeceği okul önlerinde öğrenciler ve velileri için sandviç, su ve meyve suyu ikramında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

37 farklı okulun önünde stant kuran Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sınav heyecanı yaşayan öğrencileri ve aileleri ziyaret ederek başarılar diledi. Liseyi bitirip üniversiteye adım atacak olan öğrencilerin heyecanına ortak olan belediye görevlileri, sık sık sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda da bulunarak öğrenci ve ailelere maske dağıttı. Ekipler, öğrencilerin sınava girmesinin ardından ailelere sandviç, su ve meyve suyu ikramında bulunmaya devam etti.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)