banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1367.25
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6016
STERLİN
11.9177
EURO
10.1702
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
CHP’Lİ Emecan: ''İktidarın Niyeti Ülkeyi OHAL İle Yönetmek''
CHP’Lİ Emecan: ''İktidarın Niyeti Ülkeyi...
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için...

Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi'nin, her yıl düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar alınmaya başladı. Vatandaşlar, 6 Ağustos tarihine kadar kendilerine en yakın merkeze gelerek başvurularını yapabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:05
Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı
banner171

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, her yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonunun kayıtları başladı. 4-15 yaş aralığındaki çocukların kabul edileceği toplu sünnetin başvuruları 6 ağustos tarihine kadar devam edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları fakirlik belgesi, veli ve çocuğun kimlik fotokopisi ile başvuru yapabilecek. Kayıtlar, Bağlarçeşme Mahallesi Hasta Nakil Şefliği, Esenyurt Kültür Merkezi içerisindeki Engelliler Koordinasyon Şefliği, Kıraç Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi yeni hizmet binasının  -2. katında alınacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi Gençleri Spor Akademilerine Hazırlıyor
Esenyurt Belediyesi Gençleri Spor Akademilerine Hazırlıyor
Esenyurt'ta Dönüşüm Devam Ediyor
Esenyurt'ta Dönüşüm Devam Ediyor
Mahmutbey Metrosu Esenyurt'a Uzanıyor
Mahmutbey Metrosu Esenyurt'a Uzanıyor
Esenyurt'lu Çocuklardan Karate Kursuna Büyük İlgi
Esenyurt'lu Çocuklardan Karate Kursuna Büyük İlgi
Esenyurt Belediyesi, İncirtepe Parkı'nı Yeniliyor
Esenyurt Belediyesi, İncirtepe Parkı'nı Yeniliyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169