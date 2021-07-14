Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, her yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonunun kayıtları başladı. 4-15 yaş aralığındaki çocukların kabul edileceği toplu sünnetin başvuruları 6 ağustos tarihine kadar devam edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları fakirlik belgesi, veli ve çocuğun kimlik fotokopisi ile başvuru yapabilecek. Kayıtlar, Bağlarçeşme Mahallesi Hasta Nakil Şefliği, Esenyurt Kültür Merkezi içerisindeki Engelliler Koordinasyon Şefliği, Kıraç Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi yeni hizmet binasının -2. katında alınacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)