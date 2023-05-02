Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi'nin, her yıl düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar alınmaya

başlandı. Vatandaşlar, 2 Haziran tarihine kadar kendilerine en yakın merkeze giderek

başvurularını yapabilecek.

Esenyurt Belediyesi’nin her yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği

toplu sünnet organizasyonunun kayıtları başladı. 4-15 yaş aralığındaki çocukların kabul

edileceği toplu sünnetin başvuruları 2 Haziran tarihine kadar devam edecek. Çocuklarını

sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları gelir belgesi, veli ve çocuğun kimlik

fotokopisi ile başvuru yapabilecek. Kayıtlar, Kıraç Beyaz Masa, Esenyurt Kültür Merkezi

içerisindeki Engelliler Koordinasyon Şefliği, Özel Eğitim Merkezi ve Yunus Emre Kültür

Merkezi’nde alınacak. Vatandaşlar, kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411

numaralı hattından 1575 dâhilîsini tuşlayarak ulaşabilecek.