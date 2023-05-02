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Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi&#39;nin, her yıl düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar alınmaya başlandı. Vatandaşlar, 2 Haziran tarihine kadar kendilerine en yakın merkeze giderek başvurularını yapabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mayıs 2023 Salı 10:26
Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı
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Esenyurt Belediyesi&#39;nin, her yıl düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar alınmaya
başlandı. Vatandaşlar, 2 Haziran tarihine kadar kendilerine en yakın merkeze giderek
başvurularını yapabilecek.
Esenyurt Belediyesi’nin her yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği
toplu sünnet organizasyonunun kayıtları başladı. 4-15 yaş aralığındaki çocukların kabul
edileceği toplu sünnetin başvuruları 2 Haziran tarihine kadar devam edecek. Çocuklarını
sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları gelir belgesi, veli ve çocuğun kimlik
fotokopisi ile başvuru yapabilecek. Kayıtlar, Kıraç Beyaz Masa, Esenyurt Kültür Merkezi
içerisindeki Engelliler Koordinasyon Şefliği, Özel Eğitim Merkezi ve Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde alınacak. Vatandaşlar, kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411
numaralı hattından 1575 dâhilîsini tuşlayarak ulaşabilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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