Esenyurt'ta Şiddeli Yağışa Karşı Tam Tevakkuz

İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış sonrası sahaya inen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçedekisel riski taşıyan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sabahın erken saatlerinde sahaya çıkaraksel riski taşıyan bölgelerde inceleme yaptı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip eden Başkan Bozkurt, vatandaşlarla da tek tek ilgilendi. İlçede su baskını riski oluşturan bölgelerde gerekli önlemleri aldıklarınıbelirten Başkan Bozkurt, “Bölgede ciddi bir hasar yok. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Olası bir olumsuzluğa karşı tüm ekiplerimizle sahadayız” dedi. Pınar ve Yeşilkent Mahallelerinde olası bir su baskınına karşı Esenyurt Belediyesi’nin arama kurtarma araçları (ESAK) ile zabıta ve fen işleri ekiplerinin yanı sıra İBB ekipleri de bölgede yerlerini aldı.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA