Esenyurt ’Ta Riskli Binalar Yıkılıyor

İBB’nin, İstanbul genelinde yaptığı taramalarda riskli olduğu tespit edilen 318 binadan biri Esenyurt’ta yıkıldı. Yetkililer, ilçede çökme riski bulunan 6 binanın da en kısa sürede yıkılacağını bildirdi.