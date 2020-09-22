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Esenyurt'ta Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm okulları dezenfekte ederek yeni eğitim dönemine hazırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2020 Salı 09:13
Esenyurt'ta Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için ilçe genelindeki okulları dezenfekte ederek, mikroplardan arındırdı. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, Esenyurtlu miniklerin sağlığı için okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Okulları yeni eğitim dönemine hazırlamak için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar ve merdiven korkulukları gibi tüm ortak kullanım alanları dezenfekte etti.

Esenyurtlu öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim dönemi boyunca devam edecek.

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