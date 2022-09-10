Esenyurt'ta Okullar Eğitime Hazır Hale Getiriliyor

Esenyurt Belediyesi, 12 Eylül’de başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.