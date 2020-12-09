Esenyurt'ta Müzikli Sokak Dezenfeksiyonu Yapıldı

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların moralini yüksek tutmak için başlattığı sokak konserlerine bugün de devam etti. Selahadd​in Eyyubi Mahallesi’ne giden ekipler, hem dezenfeksiyon yapıp sokakları yıkadı hem de pencereden izleyen vatandaşlara müzik dinletisi sundu.

BİNA GİRİŞLERİ VE KAPILAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dezenfekte çalışmalarını artırdı. Kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için de çalışma başlatan ekipler, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

MÜZİK DİNLETİSİ SUNULDU

Çalışmalar sırasında pencereden izleyen vatandaşlara da müzik dinletisi sunuldu. Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.