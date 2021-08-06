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Esenyurt'ta Muharrem Ayı Öncesi Cemevleri Temizlendi

Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki cemevlerinde detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 15:57
Esenyurt'ta Muharrem Ayı Öncesi Cemevleri Temizlendi
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Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, yaklaşan Muharrem Ayı öncesi ilçedeki cemevlerine giderek cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı. İlçedeki tüm ibadethaneleri düzenli olarak temizleyen ekipler, Koronavirüs önlemleri kapsamında temizlenen cemevlerinde dezenfeksiyon çalışması da yürüttü.

“Cemevlerimizi dip köşe temizledik”

Muharrem Orucu öncesinde cemevlerini dip köşe temizlediklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mobil Temizlik Ekibi Sorumlusu Ercan Yalçın, “9 Ağustos Pazartesi günü Muharrem Orucu başlıyor. Biz de vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçemizdeki tüm cemevlerini dip köşe temizledik. Allah canlarımızın ibadetlerini kabul etsin” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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