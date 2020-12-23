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Esenyurt'ta Koronavirüs Denetimleri Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar esnafına yönelik başlattığı HES kodu denetimlerini sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:43
Esenyurt'ta Koronavirüs Denetimleri Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için pazar yerlerinde denetimlerini artırdı. Vatandaşları Koronavirüs’e karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe genelinde denetim yapan ekipler, pazar esnafının HES kodlarını sorguladı. HES kodu olmayan esnafa uyarıda bulunarak, HES kodu almalarını sağlayan ekipler, esnaf ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da bilgilendirdi.

Pazar yerlerinde alınan önlemler ile Esenyurtluların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayan ekipler, denetimlerin ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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