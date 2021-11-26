ESENYURT'TA KAFKAS KARTALLARI RÜZGARI

Ulusal ve uluslararası sahnede pek çok başarıya imza atan Kafkas Kartalları, Esenyurt Belediyesi’nin desteğiyle sahne aldı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Gösteri sonrası konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. “Biz buna doymadık, inşallah bir daha bekliyoruz” diyen Başkan Bozkurt, “Esenyurt çok alışkın değil. Uzun süredir etkinliklerden uzaktı. Umarım bundan sonra daha sık bir arada olacağız ve sizi tekrar ağırlamaktan onur duyacağız. Emeğinize, elinize, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben de Kafkas yöresinin bir çocuğu olarak sizi izlemekten büyük keyif aldığımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)