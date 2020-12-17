banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başakşehir Sular Vadisi'nde Yargı Süreci Devam Ediyor
Son Dakika
Başakşehir Sular Vadisi'nde Yargı Süreci...
Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları AK PARTİ Grubu Tarafından Reddedildi
Son Dakika
Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları...
Ali Babacan:”Kim ne derse desin biz özgürlük diyeceğiz”
Son Dakika
Ali Babacan:”Kim ne derse desin...
CHP’Li Emecan Hükümeti Uyardı: Oluşturduğunuz Kamu Zararları’ndan Dolayı Yüce Divan’a Gidersiniz Dedi…
Son Dakika
CHP’Li Emecan Hükümeti Uyardı: Oluşturduğunuz...

Esenyurt'ta İbadethaneler Dip Köşe Temizleniyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması yaparak, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 09:35
Esenyurt'ta İbadethaneler Dip Köşe Temizleniyor
banner171

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde cami ve cemevlerine giderek cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yapıyor. İlçedeki tüm cemevi ve camileri düzenli olarak temizleyen ekipler, Koronavirüs önlemleri kapsamında temizlenen ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması da yürütüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Bozkurt'tan SMA Hastası Bebeklere Destek
Başkan Bozkurt'tan SMA Hastası Bebeklere Destek
Esenyurt Belediyesi Yolları Yenilemeye Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi Yolları Yenilemeye Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi’nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Sıcak Yemek Ve Kahvaltı Desteği
Esenyurt Belediyesi’nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Sıcak Yemek Ve Kahvaltı Desteği
Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları AK PARTİ Grubu Tarafından Reddedildi
Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları AK PARTİ Grubu Tarafından Reddedildi
Esenyurt’ta Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt’ta Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169