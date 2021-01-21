Esenyurt'ta Hizmet Veren Mobil Ekmek Büfesi 3'e Yükseldi

Pandemi nedeniyle İHE’ye olan talep artmıştı. İBB yönetiminin yeni büfe talepleri İBB Meclisi tarafından kabul edilmeyince mobil büfeler devre girmişti. Esenyurt’ta hizmet veren mobil büfelerden memnun olan Esenyurtlu vatandaşlar uygulamanı yaygınlaşmasını talep etti. 40 mobil İHE büfesinden 2'si Esenyurt'ta hizmet vermeye devam ederken bir mobil büfe daha Esenyurtluların talebi üzerine hizmete alındı. İBB mobil ekmek büfesi, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, İncirtepe Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde ve Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerinde hizmet vermeye devam ediyor.