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Esenyurt'ta Hizmet Veren Mobil Ekmek Büfesi 3'e Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Esenyurt’ta Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerinde bir mobil ekmek büfesini daha hizmete aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 15:10
Esenyurt'ta Hizmet Veren Mobil Ekmek Büfesi 3'e Yükseldi
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Pandemi nedeniyle İHE’ye olan talep artmıştı. İBB yönetiminin yeni büfe talepleri İBB Meclisi tarafından kabul edilmeyince mobil büfeler devre girmişti. Esenyurt’ta hizmet veren mobil büfelerden memnun olan Esenyurtlu vatandaşlar uygulamanı yaygınlaşmasını talep etti. 40 mobil İHE büfesinden 2'si Esenyurt'ta hizmet vermeye devam ederken bir mobil büfe daha Esenyurtluların talebi üzerine hizmete alındı. İBB mobil ekmek büfesi, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, İncirtepe Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde ve Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerinde hizmet vermeye devam ediyor.

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