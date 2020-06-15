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Esenyurt 'ta Haşere İle Tam Mücadele

Esenyurt Belediyesi, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelinde sokaklarda ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2020 Pazartesi 17:05
Esenyurt 'ta Haşere İle Tam Mücadele
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetlerini teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülüyor.

Ekipler; bodrum, sığınak, apartman boşlukları, çöp konteynerleri, ortak alanlar ve haşerelerin ana üreme noktalarında gece gündüz ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

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