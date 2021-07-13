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Esenyurt'ta Dönüşüm Devam Ediyor

İlçe genelinde yol yenilemeye çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak’ta yıllardır yapılmayan yolun yapımına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 12:08
Esenyurt'ta Dönüşüm Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt’taki bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak’ta yeni yol yapım çalışmaları başladı. Ekipler, 2016 yılında kaldırım yapılıp kullanılamaz durumda bırakılan sokakta, alt yapı çalışmalarına başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“MAHALLELİMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR DURUM”

1618. Sokak’ta, vatandaşların yıllardır yolu kullanamadığını aktaran Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir, çalışmaları başlattığı için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Aydemir, “Yıllardır yapılamayan bu yolda çalışmaların başlaması bizim için avantajdır. Buradaki vatandaşlarımız mağdur idi; tozdan dolayı evlerinin camlarını açamıyorlardı. Nitekim çalışmalar başladı. Bu yolun yapılması mahallelimiz için sevindirici bir durum. Beklentimiz, yolun kısa bir sürede bitmesidir” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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