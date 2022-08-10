banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.829,58
ALTIN
1.028,35
DOLAR
17,85
STERLİN
21,89
EURO
18,42
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Esenyurt'ta Beklenen Yağış Öncesi Gerekli Önlemler Alındı

Esenyurt Belediyesi, AKOM’dan gelen ‘İstanbul’da 3 gün boyunca sürecek şiddetli yağmur’ uyarılarının ardından ilçede gerekli önlemleri aldı. Riskli bölgelerdeki hanelerin tahliye edilmesi konusunda vatandaşları uyaran ekipler, olası taşkınlara karşı mazgal ve rögarları da temizledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:07
Esenyurt'ta Beklenen Yağış Öncesi Gerekli Önlemler Alındı
banner171

Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM’un İstanbul’da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlara karşı yaptığı uyarılar sonrası teyakkuza geçti. Olası bir selde su baskınlarının yaşanmaması için gerekli önlemleri alan ekipler, riskli bölgelerde yer alan sokaklarda mazgal ve rögar temizliği yaptı, zabıta ekipleri tarafından yapılan anonslarla vatandaşlar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Riskli hanelerin tahliyesini de gerçekleştiren ekipler, barınma konusunda sorun yaşayan vatandaşlara destek sağladı.

“Gerekli önlemleri aldık”

Oluşabilecek su baskınlarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi görevlisi Memet Alkaşi, “AKOM’dan gelen yağmur uyarılarından sonra Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un talimatlarıyla mazgal kontrolleri, riskli hanelerde uyarılar ve anonslar yaparak insanları selin veya yağışın oluşturacağı olumsuz durumlara karşı korumaya ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Riskli hanelerde boşaltmaları konusunda uyarılar yaptık. Barınmayla ilgili sorunları olan ailelerde barınma konusunda destek oluyoruz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumda belediye çağrı merkezimiz, Whatsapp iletişim hattımız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilir” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
54 Suriyeli Daha Esenyut'tan Ülkelerine Döndü (VİDEOLU)
54 Suriyeli Daha Esenyut'tan Ülkelerine Döndü (VİDEOLU)
Kerbela Şehitleri Esenyurt' ta Anıldı
Kerbela Şehitleri Esenyurt' ta Anıldı
Esenyurt Belediyesi'nde Toplu Sünnet Organizasyonu
Esenyurt Belediyesi'nde Toplu Sünnet Organizasyonu
Ek Bütçe Talebine Onay Çıkmadı
Ek Bütçe Talebine Onay Çıkmadı
Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi Hizmete Açıldı
Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi Hizmete Açıldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169