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Esenyurt'ta Atıl Alan Yürüyüş Yoluna Dönüştürüldü

Vatandaşların rahatça nefes alacakları yeşil alanlara her gün bir yenisini ekleyen Esenyurt Belediyesi, bir alanı daha dönüştürdü. Âşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde atıl halde bulunan alandeğerlendirilerek vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir yürüyüş yolu haline getirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:39
Esenyurt'ta Atıl Alan Yürüyüş Yoluna Dönüştürüldü
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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Âşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve güvenlik sorunlarının yaşandığı alan dönüştürülerek yürüyüş yolu haline getirildi. 670 metre boyunca devam eden yürüyüş yolu, vatandaşlara ferah bir ortamda yürüyüş yapma ve dinlenme imkânı sunuyor.

“GÜVENLİK PROBLEMLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK”

Âşık Veysel Mahallesi’ndeki atıl alanı yürüyüş yoluna dönüştürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Deniz Karakoç, “Âşık Veysel MahallesiTalatpaşa Caddesi’nde bulunan 5 bin 450 metrekarelik yürüyüş yolumuzu tamamladık. Yürüyüş yolumuz toplamda 670 metre. Bu yürüyüş yolunu yapmamızın amacı, atıl halde bulunan bu alanda güvenlik problemlerinin yaşanmasıydı. Biz de alanın etrafını açtık ve güvenlik sorununu ortadan kaldıracak bir yürüyüş yolu tasarladık” dedi.

“AĞAÇLARIN ARASINDA GÜZEL BİR YER”

Yaşadığı mahalleye yürüyüş yolu kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Destegül Mutlu, “Burası daha öncesinde etrafının kapalı olması dolayısıyla çöplerin çok biriktiği, müdahale edilemeyen bir alandı. Etrafının açık olması, daha güvenilir bir hale gelmesini sağladı. Geçiş alanı için ağaçların arasında güzel bir yer” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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