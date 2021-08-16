Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Zafer Mahallesi 144 ve 146. Sokak'ı asfaltladı. Asfalt çalışmasının yapıldığı noktalarda 2 bin konutun olduğunu hatırlatan Zafer Mahallesi Muhtarı Şener Demirbilek, “Mahallemizdeki bütün cadde ve sokaklar Esenyurt Belediyesi tarafından yapılıyor. Mahallem adına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ederim“ dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)