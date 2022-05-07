Esenyurt'’ Ta Anneler Gününe Özel Sergi

Esenyurtlu kadınlara hem ekonomik anlamda hem de mesleki eğitim konusunda desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, kültür merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ve Güçlü Kadınlar Kooperatifi’ndeki kursiyerlerin el emeği ürünlerini Anneler Günü’ne özel bir organizasyonla sergiledi.

Kadınlar, onlarca el emeği ürünlerinin olduğu serginin açılışını Akbatı AVM’de Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan ile birlikte gerçekleştirdi. Sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kursiyerler ve öğretmenler ile sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Titizlikle üretilen bu ürünlerin çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, ürünlerin satılması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Dekoratif ahşap süsleme, resim, örgü, amigurumi, nakış, geri dönüşümden yapılan çantalar gibi farklı disiplindeki ürünlerin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisini kazandı. Eserlerini insanlarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Esenyurtlu kadınlar, Başkan Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

Sergi, 8 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.