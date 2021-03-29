banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1393
ALTIN
450.280
DOLAR
8.1821
STERLİN
11.2774
EURO
9.6286
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Son Dakika
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet Dedi
Son Dakika
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet...
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
Son Dakika
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için...

Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

Gönüllülere ‘Temel Afet Bilinci’ semineri verildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 10:07
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
banner171

Esenyurt’ta afetlere hızlı müdahale için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, eğitim almaya başladı. ‘Temel Afet Bilinci’ konulu ilk seminerde, sivil savunma ekiplerinin afet alanına girene kadar, gönüllülerin yapması gerekenler anlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un afetlere hazırlık amacıyla başlattığı seferberlik kapsamında kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk eğitimlerini aldı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Amirliği tarafından gönüllü olan vatandaşların da katıldığı seminerde eğitim planlanması yapıldı. Olası bir afet anında profesyonel arama kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar, temel arama kurtarma çalışmalarının anlatıldığı seminerler devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivil Savunma Amirliği amiri Özgür Subaşı, “Esenyurt nüfus olarak Türkiye’nin en büyük ilçesi, yapı stokumuz da fazla. Amacımız, olası depremlerden sonra 30-35 kişiden oluşan mahalle gönüllülerimiz aracılığı ile basit arama kurtarma yapabilmek, bu kapasiteye gelebilmektir” dedi.

“GÖNÜLLÜLERİN İÇİNDE YER ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Mahalle afet gönüllüsü olarak başvuru yapan ve seminere katılan Burhan Tura, herkesi gönüllü olmaya çağırdı. Tura, “Daha önce hiç böyle bir eğitim, proje çıkmamıştı karşımıza. Memnun kaldım, herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu, hele insan kurtarmak daha da güzel bir duygu. Gönüllülük bir esastır ve bende bu gönüllülerin içinde yer aldığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Mahalle gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği’nin, 0212 620 56 56 numaralı telefonunu arayarak veya zabitamudurlugu@esenyurt.bel.tr adresinden mail yoluyla başvuruda bulunabilir.

Kaynak: İstanbul Times ,Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor
Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor
Başkan Bozkurt'tan Gençlere: Hep Birlikte Gri Bir Kenti, Renkli Bir Kente Çevirebiliriz
Başkan Bozkurt'tan Gençlere: Hep Birlikte Gri Bir Kenti, Renkli Bir Kente Çevirebiliriz
Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı
Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı
Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor
Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169