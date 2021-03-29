Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt’ta afetlere hızlı müdahale için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, eğitim almaya başladı. ‘Temel Afet Bilinci’ konulu ilk seminerde, sivil savunma ekiplerinin afet alanına girene kadar, gönüllülerin yapması gerekenler anlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un afetlere hazırlık amacıyla başlattığı seferberlik kapsamında kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk eğitimlerini aldı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Amirliği tarafından gönüllü olan vatandaşların da katıldığı seminerde eğitim planlanması yapıldı. Olası bir afet anında profesyonel arama kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar, temel arama kurtarma çalışmalarının anlatıldığı seminerler devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivil Savunma Amirliği amiri Özgür Subaşı, “Esenyurt nüfus olarak Türkiye’nin en büyük ilçesi, yapı stokumuz da fazla. Amacımız, olası depremlerden sonra 30-35 kişiden oluşan mahalle gönüllülerimiz aracılığı ile basit arama kurtarma yapabilmek, bu kapasiteye gelebilmektir” dedi.

“GÖNÜLLÜLERİN İÇİNDE YER ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Mahalle afet gönüllüsü olarak başvuru yapan ve seminere katılan Burhan Tura, herkesi gönüllü olmaya çağırdı. Tura, “Daha önce hiç böyle bir eğitim, proje çıkmamıştı karşımıza. Memnun kaldım, herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu, hele insan kurtarmak daha da güzel bir duygu. Gönüllülük bir esastır ve bende bu gönüllülerin içinde yer aldığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Mahalle gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği’nin, 0212 620 56 56 numaralı telefonunu arayarak veya zabitamudurlugu@esenyurt.bel.tr adresinden mail yoluyla başvuruda bulunabilir.

Kaynak: İstanbul Times ,Haber Ajansı (İTHA)