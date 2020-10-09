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Esenyurt'ta Açık Pazarlar Kapalı Pazar Yerlerine Taşınıyor

Esenyurt Belediyesi’nin Ekim ayı ikinci meclis toplantısında, İnönü ve Örnek mahallelerinde kurulan açık semt pazarlarının, yapımı tamamlanan İncirtepe ve Çınar kapalı pazar yerlerine taşınması kararlaştırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2020 Cuma 09:20
Esenyurt'ta Açık Pazarlar Kapalı Pazar Yerlerine Taşınıyor
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Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün meclise sunduğu, açık pazarların yapımı tamamlanan kapalı pazar yerlerine taşınmasıyla ilgili 2 teklif oy birliğiyle kabul edildi. İtfaiye, cenaze ve ambulans gibi araçların geçişinde yaşanan sorunlar, pazar esnafının daha rahat satış imkanı bulabilmesi ve vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi için İnönü Mahallesi açık semt pazarının İncirtepe Mahallesi kapalı pazar yerine, Örnek Mahallesi açık semt pazarının da Çınar Mahallesi kapalı pazar yerine taşınmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarının meclise sunduğu raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

Kapalı Pazarlar Çevre Ve Görüntü Kirliliğini Ortadan Kaldıracak

Karar gereği, İnönü Mahallesi 374. Sokak’ta Perşembe günleri kurulan açık semt pazarı İncirtepe Mahallesi 277. Sokak’ta yapımı tamamlanan kapalı pazar yerine, Örnek Mahallesi 1372. Sokak’ta Cumartesi günleri kurulan açık semt pazarı ise Çınar Mahallesi 1408. sokakta yapımı tamamlanan kapalı pazar yerine taşınacak.

Muhtarlıklara Ve Kamu Kurumlarına Personel Desteği

Meclis Toplantısı’nda ayrıca Diğer Kamu Kurumlarına Geçici Personel Görevlendirilebilmesi için Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi Teklifi de oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mahalle muhtarlıkları ve kamu kurumlarına belediye bünyesinden personel desteğinin verilmesi de karara bağlanmış oldu.

Son Güncelleme: 09.10.2020 09:24
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