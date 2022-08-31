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Esenyurt'ta 30 Ağustos Coşkusu

Esenyurt Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100.yılına özel bir dizi etkinlik düzenledi. 28 Ağustos’ta gerçekleşen Ceza konserinin ardından, 30 Ağustos’ta “Büyük Zafer 100 Yaşında” isimli söyleşi programı yapıldı. Konserde, Sanatçı Ceza Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşatırkenEmre Kongar, Yaşar Seyman ve Barış İnce’nin katıldığı söyleşi programında bağımsızlık yolunda verilen mücadele anlatıldı. Programın ardından sanatçı Cihan Yıldız, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:13
Esenyurt'ta 30 Ağustos Coşkusu
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Büyük Taarruz'un bağımsızlıkla sonuçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 100.yılını coşkuyla kutlayan Esenyurt Belediyesi, düzenlediği Ceza konserinin ardından söyleşi programı gerçekleştirdi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve iki oturumdan oluşan “Büyük Zafer 100 Yaşında” adlı söyleşi programında Emre Kongar, Yaşar Seyman ve Barış İnce bağımsızlık sürecini birçok yönüyle ele alarak anlattı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un sahneye çıkarak tarihsel gelişim hakkında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe atıfta bulunması,hem konuklar hem de vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Söyleşinin ardından Cihan Yıldız’ın, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirmesiyle duygu dolu anlar yaşandı.

Programa Başkan Bozkurt’un yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Hanifi Kaya, siyasi parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Bozkurt, etkinlik sonunda konuşmacılara çiçek takdim etti.

“Kadınların ilgisi beni çok mutlu etti”

Söyleşinin ilk oturumunda Milli Mücadele döneminde kadınların yaşadığı zorlukları anlatan Yaşar Seyman, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Esenyurt’u çok beğendim. Toplantıya katılım da çok güzeldi. Özellikle kadınların ilgisi beni çok mutlu etti. Kadınlar çok coşkuluydu, dikkatle dinlediler. Bilinen ve isimsiz kahramanlarmızı anlattık bugün. Esenyurt Belediye Başkanı'nın böyle anlamlı bir günde bilgiyi, sanatı ve müziği bir demet olarak sunması çok anlamlıydı. Esenyurt’ta güzel etkinlikler oluyor. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’u kutluyorum” dedi.

“Atalarımızın emanetine sahip çıkmalıyız”

Sahnede birlik ve beraberliğin önemine atıfta bulunarak tarihsel sürece değinen Başkan Bozkurt, şöyle konuştu: “Bugün kutladığımız Büyük Taarruz sürecine gelene kadar birçok savaşlar olmuş. Yunan güçleri Ankara önlerine kadar gelirken aslında birçok kayıpla beraber o sürece gelinmiş. Rahmetli İsmet İnönü o zaman meclise gidiyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün karşısına çıkıyor, durumu anlatıyor. O da hafif bir tebessümle, ‘Beraberce gideceğiz ve bu savaşı kazanacağız’ diyor. Savaşı kazandıktan sonra söylediği ilk şey çok önemli, ‘Asıl şimdi başlıyor savaşımız’ diyor. Yani bu askerî savaş kazanılmıştır ama bizim savaşımız yeni başlıyor. Neden? Çünkü batmış bir ülke, her açıdan paramparça ve dünya o süreçlerde çok değişken, o dünya içerisinde kendi dengesini bulması lazım. O yüzden tavsiye ettiği şey bilime, sanata, felsefeye, özellikle eğitime yüzümüzü dönmemiz gerektiği. Ülke içindeki birlik beraberliğin sağlanmadan bunun olmayacağını onlarca konuşmasında bulabiliriz. Kurtuluşun üretmekte, artı değer yaratmakta, paylaşmanın da hakta, adalette ve hukukta olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım ki elde ettiğimiz başarılar sürdürülebilir olsun. Ben bu uğurda canlarını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza saygılarımı ve minnet duygularımı bildiriyorum” diye konuştu.

“Başkan son derece bilgili ve tarihe uygun bir konuşma yaptı”

Söyleşinin ikinci oturumunda bağımsızlık sürecini bir akademisyen olarak değerlendiren Emre Kongar, Başkan Bozkurt’un gerçekleştirdiği konuşmaya dikkati çekti. “Esenyurt halkıyla kucaklaşmak müthiş bir olay” diyen Kongar şöyle devam etti: “Özellikle bu program, sürprizlerle dolu bir program. Gösterilen ev sahipliği beni çok etkiledi. 30 Ağustos askerî zaferini laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti için sandıkta da göstermenin önemini anlattık. Başkan beni şaşırtacak derecede bilgili ve tarihe uygun bir konuşma yaptı. Esenyurt halkının o sıcak kucaklaması her şeye bedeldi.”

“Aydınlığı yaymak istiyoruz”

Esenyurtlularla buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen ve Cumhuriyet mücadelesinin önemine vurgu yapan Barış İnce, “100.yıl çok önemli bir dönem. 30 Ağustos zaten çok önemli bir dönemeç. Cumhuriyetin kuruluşu için de çok önemli bir adımdır. Bunu herkese anlatmamız gerekiyor, toplumla buluşmamız gerekiyor. Bu konuda da yerel yönetimler bize böyle fırsat verdiğinde halkla buluşuyoruz, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Cumhuriyet aynı zamanda bir aydınlanma devrimi olduğu için o aydınlığı yaymak istiyoruz. Bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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