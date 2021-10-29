Esenyurt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni

Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü vesilesiyle, Esenyurt Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma
töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törende, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Kaymakam Vural Karagül ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Kuvvetleri
Öğretmeni Albay Mehmet Yavuz Deniz, Atatürk Büstü’ne çelenk sundu. Törene, siyasi parti
temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK
temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)