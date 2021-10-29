Esenyurt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni

Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü vesilesiyle, Esenyurt Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma

töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törende, Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, Kaymakam Vural Karagül ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Kuvvetleri

Öğretmeni Albay Mehmet Yavuz Deniz, Atatürk Büstü’ne çelenk sundu. Törene, siyasi parti

temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK

temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)