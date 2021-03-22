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Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, elektrik hatlarını yer altına taşıyarak hem daha güvenli hale getiriyor hem de vatandaşların araçlarını park etmesi için alan oluşturarak sokakları yeniliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2021 Pazartesi 09:04
Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ara sokaklarda elektrik hatlarını daha güvenli hale getirmek, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve vatandaşların araçlarını park etmesi için alan oluşturmak amacıyla elektrik hatlarını yer altına alıyor. İnönü Mahallesi 370. Sokak’ta elektrik hatlarını yer altına alan ekipler, yağmur suyu kanallarını yeniledi. Ekipler, parke kaldırım ve yol çalışmasına devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) ile yapılan yazışmalar sonucunda uygun görülen sokaklarda çalışma başlatan ekipler sırasıyla; elektrik direklerini kaldırıyor, eski yol ve kaldırımları yenilemek için söküm yapıyor, yağmur suyu kanallarını yeniliyor, BEDAŞ ekipleri ile elektrikler hatlarını yer altına taşıyıp ardından sokaktaki parke yolları yeniliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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