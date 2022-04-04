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Esenyurt Ramazan Etkinliklerine Doyacak

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini tüm Esenyurtlulara yaşatabilmek amacıyla Eski Belediye Bahçesi’nde renkli Ramazan etkinlikleri düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 16:35
Esenyurt Ramazan Etkinliklerine Doyacak
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On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte Esenyurt Belediyesi Ramazan coşkusunun yaşanacağı etkinliklere imza atacak. Etkinlikler kapsamında iftar ve teravih sonrasında Esenyurtlu vatandaşlar eski Ramazan günlerini yeniden yaşayacak. 6-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Ramazan ayının maneviyat yüklü atmosferinin doyasıya yaşanacağı etkinliklerde; dinî sohbetler, Türk Sanat Müziği dinletileri, Türk Tasavvuf Müziği dinletileri, Semazen gösterileri, Meddah gösterileri, canlı Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla ve gölge oyunları, Orta Oyunu gösterileri, tiyatro oyunları ve yarışmalar yer alacak. Eski Belediye Bahçesi’nin şenlik alanına dönüşeceği etkinliklerde vatandaşlara, Ramazan’a özel ikramlarda bulunulacak.

Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri 6-10 Nisan Programı:

6 Nisan Çarşamba, saat 21.00 Hacivat Karagöz (Canlı) Oyunu ve Âşuk Maşuk Gösterisi

7 Nisan Perşembe, saat 21.00 Orta Oyunu ve Kanto Gösterisi

8 Nisan Cuma, saat 21.00 Kukla ve Âşuk Maşuk Gösterisi - 21.30 Prof. Dr. Mehmet Okuyan ile Sohbet

9 Nisan Cumartesi, saat 21.00 Masalcı Nine ve Kâtip Zenne Gösterisi - 21.30 Sufi Meşk ile Tasavvuf Müziği Dinletisi

10 Nisan Pazar, saat 21.00 Hacivat Karagöz (Gölge) Oyunu ve İllüzyon Gösterisi - 21.30 Zihni Göktay ile Anlatı-Meddah Gösterisi

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