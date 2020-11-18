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Esenyurt Pandemiyle Mücadeleye Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde toplu kullanım alanlarının dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 12:29
Esenyurt Pandemiyle Mücadeleye Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Ülke genelinde yeniden yükselmeye başlayan Koronavirüs rakamlarının ardından ilçede yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını artıran ekipler, vatandaşların toplu kullanım alanlarından olan kültür merkezleri, parklar, bankamatikler, taksi ve dolmuş duraklarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple, Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren birim, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

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