banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.146,49
ALTIN
1.660,57
DOLAR
26,88
STERLİN
33,63
EURO
28,90
Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Başlama Töreni Renkli oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim...
İmamoğlu: Öğrencilere Ve Öğretmenlere Eminönü – Alibeyköy Tramvayı'nda Başarılar Diledi
Son Dakika
İmamoğlu: Öğrencilere Ve Öğretmenlere Eminönü...
Derbent Spor Kulübü Kahvaltıda Buluştu
Derbent Spor Kulübü Kahvaltıda Buluştu
İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı Yüzde 98’İn Üzerine Çıktı
Son Dakika
İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı...

Esenyurt'lu Minikler Sünnet Şöleninde Gönüllerince Eğlendi

​​​​​​​Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sünnet Şöleni’ne katılan binlerce çocuk, aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Eylül 2023 Pazartesi 13:22
Esenyurt'lu Minikler Sünnet Şöleninde Gönüllerince Eğlendi
banner171

Esenyurt Belediyesi’nin geçtiğimiz ay maddi durumu elverişsiz olan 1800 çocuk için gerçekleştirdiği toplu sünnet organizasyonunun ardından sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet heyecanı yaşayan minikler ve aileleri Eski Belediye Bahçesi’nde düzenlenen şölende güzel bir gün geçirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

Şölende palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin ardından kostüm karakter ve bando takımı eşliğinde hep birlikte dans eden binlerce çocuk, kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi. Şölene katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çocuklarla ilgilenerek onlara nasihatlerde bulundu. Sahnede konuşma yapan Başkan Bozkurt: “Bunu birlik ve beraberlik içinde yapmamızın ayrı bir güzelliği var. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine birlik, beraberlik içinde bu işleri yapmaya çalışacağız” dedi.

“Hepsine Maşallah diyorum”

Programda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Değerli hemşehrilerim, sünnet bizim kültürümüzde hem sağlık hem de inancımız açısından önemli bir yere sahip ama onun ötesinde kültürel olarak, aile birliği beraberliği ve kadim dostlukların kurulması için de büyük bir vesiledir. O yüzden şölenle yapılmasını tekil yapılmasından çok daha değerli buluyorum. Dünyanın en güzel coğrafyasının çocuklarıyız. Farklı farklı bölgelerden, farklı farklı nedenlerle Esenyurt'a geldik. Buradan bir daha gitmemek için, burada mutlu ve huzurlu yaşamak için birbirimize destek olmak zorundayız ve biz bunu bugüne kadar yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Çocuklarımızın sadece sünnetiyle değil, geleceğiyle de beraber ilgileneceğiz. İnşallah çocuklarımızın askerliklerini, evliliklerini de görürüz. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Allah çocuklarımızı korusun, onların kötü gününü göstermesin. Hepsine maşallah diyorum.”


“Çok güzel ilgilendiler”

Bir baba olarak sünnet organizasyonundan çok memnun kaldığını belirten Cihan Doğa, “Çocuğu sünnet yaşına gelmiş her anne baba gibi bizleri de bu süreçte tatlı bir heyecan sardı. Bu süreçte sünnet maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle nasıl yaparız, nesil ederiz derken belediyemizin sünnet hizmetini gördük. Belediyemizin binasına gittik, kayıt için sağ olsunlar bizimle çok güzel ilgilendiler. Randevu günü hastaneye gittiğimizde hastane ve belediye çalışanları tarafından çok güzel bir şekilde ilgilenildi. Hastanede çocuklarımızı korkutmadan sünnetlerini gerçekleştirdiler. Daha sonrasında yine Belediye Başkanımızın selamlarını ileterek çocuklarımızın sünnet kıyafetlerini evimize getirdiler. Bu organizasyon için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.​

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un 1 Milyon Nüfuslu İlçesi Esenyurt' lulara Hizmete AKP Ve MHP’ Den Hayır !
İstanbul'un 1 Milyon Nüfuslu İlçesi Esenyurt' lulara Hizmete AKP Ve MHP’ Den Hayır !
Esenyurtlular Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi
Esenyurtlular Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi
Esenyurt’ta 30 Ağustos Büyük Zaferinin 101. Yılı Coşku İle Kutlandı
Esenyurt’ta 30 Ağustos Büyük Zaferinin 101. Yılı Coşku İle Kutlandı
Esenyurt Belediyesi’nden Özel Vatandaşlara Doğa Gezisi
Esenyurt Belediyesi’nden Özel Vatandaşlara Doğa Gezisi
Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor
Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169