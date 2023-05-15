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Esenyurt'lu Kadınlar Bilinçlenerek Güçleniyor

Kadınların hayatın her alanında​ bilinçlenmesi için çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi’nin Anne Destek Programı ve Hayat Dolu Buluşmalar Programı’na katılan kadınlar, sertifikalarını aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:01
Esenyurt'lu Kadınlar Bilinçlenerek Güçleniyor
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Esenyurt Belediyesi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde Anne Destek Programı ve Hayat Dolu Buluşmalar Programı’na katılan kursiyerlere sertifika töreni gerçekleştirdi. Törende kursiyer kadınlara sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek takdim etti.

İki ay süren programlarda, AÇEV’den bu programların eğitimini alan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki eğitmenler, kursiyer kadınlara birçok alanda kendilerini geliştirebilmeleri için bilinçlendirme eğitimi verdi. Sertifikalarını alan kadınlar, eğitimler sayesinde hem anne hem de birey olarak kendilerini çok geliştirdiklerini ifade etti.

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