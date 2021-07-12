Esenyurt'lu Çocuklardan Karate Kursuna Büyük İlgi

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yaz okulları kapsamında başlattığı Karate kursu, ilçede yaşayan çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Normalleşme sürecine geçişle birlikte pandemi kurallarına uygun olarak başlatılan Karate kursunda çocuklar, haftada 3 gün uygulamalı olarak eğitim alıyor. Dersler, öğrencilerin yaş grupları ve seviyelerine uygun bir şekilde yapılarak kaliteli bir eğitim almaları sağlanıyor. Yeni bir spor dalını öğrenen çocukların aynı zamanda öz güvenleri de artıyor. Kurslarda temel eğitimi alan ve kendisini bu alanda yetiştirmek isteyen öğrenciler, uzman eğitmenler tarafından ulusal ve uluslararası müsabakalara katılma şansı da yakalıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetine

“Esenyurt’un çocuklarına faydalı olmaya çalışıyoruz”

Karate sporunun insan vücudunun fiziksel ve ruhsal yapısını güçlendirdiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Karate Antrenörü Kamil Üci, “Karate, bir bireyin daha sağlıklı yaşamasını sağlamak için yapılan bilimsel bir spor dalıdır. Vücuda temas yok, tamamen vücudun kontrol mekanizmasını geliştirmek için yapılan bir spor. Esenyurt Belediyesi olarak, Esenyurt’un çocuklarına faydalı olmaya çalışıyoruz. Birçok farklı braşta eğitim veriliyor. Karate bunlardan bir tanesi. Gençlerin bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Pandemide gençlerimiz evde kaldı ve elektronik cihazlara bağımlı hale geldiler. Dolayısıyla bu bağımlılıktan kurtulabilmeleri için gençlerimizin spor yapması gerekiyor” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)