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Esenyurt Kaymakamı Neyin Peşinde ? (VİDEOLU)

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz Belediye Binasında yaptığı toplantıda Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde,32.125 Mahallesinde ve 18.211 Köyünde olmayan bir uygulamanın Kaymakamlık eli ile Esenyurt'ta de uygulanmaya çalışılması karşısında ilçede yaşayan vatandaşların yoğun şikayetlerine neden olduğunu söyledi. Başkan yardımcısı Susuz Esenyurt Kaymakamının bütün Türkiye'de belediyeler tarafından satış. işletme deneteme ve temizlik işleri yapılan kurban satış yerini Kaymakamlığın belediyemizi devre dışı ederek kedisi bir firmaya tahsis etmiş olması ilçe halkının tepkisi ile karşılaşıyor dedi. Esenyurt kaymakamı Dr.Vural Karagül kısa bir süre önce' de bir camimin altındaki mekanları bir markete kiralamıştı ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2022 Salı 13:33
Esenyurt Kaymakamı Neyin Peşinde ? (VİDEOLU)
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ATANMIŞ BİR KAYMAKAM SEÇİLMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANINI NEDEN BU KADAR  DEVRE DIŞI ETMEK İSTER ? ACABA ESENYURT'UN BELEDİYE BAŞKANI İKTİDAR PARTİSİNE MENSUP OLSAYDI KAYMAKAM KARAGÜL AYNI TASARRUFU YAPAR MIYDI ? 

Yapmış oduğumuz araştırmalarda ülke genelinde hiç bir kaymakam ve vali'nin belediyenin uhdesinde olan bir mekanı kiraya vermek veya belediye ye ait olan bir hizmeti belediyenin imkanlarını kullnanarak ben kendim başka bir kurumua yaptıracağım dediğini görmedik.

Esenyurt'ta ise Kaymakam Dr.Vural Karagül daha önce Esenyurt Belediyesinin Aş evi ve taziye evi olarak halkın yararına kullanacağı caminin altındaki bir mekanı bir makekete depo olarak kiraya vermişti.

Belediye başkanı ve yetkililer İlçemiz nüfus olarak İstanbul'un en büyük ilçesiidir. Bu yer bir markete depo olarak verilemez halkımızın bu yere ihtiyacı var tahsisten vazgeçin talebinden geri adım atmadığı için Belediye yargıya başvurarak Kaymakamlığın tasarrufunu yargı kararı ile ortadan kaldırmıştı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ALİ SUSUZ,Başkan yardımcısı Susuz sözleşme tarihi bizim kurban yeri kurallarını belirlem toplantımızdan önce dedi...   İŞTE O BELEGELER :.....

Sayın Kaymakam Zorlaştırmayın Kolaylaştırın,korkutmayınız müjdeleyiniz ...

Sayın Kaymakam Sizi tanımayız bilmeyiz İstanbul'un 39 ilçesi var hiç birisi sizin yaptığınız uygulamayı yapmış mı ? 

Türkye'nin 81 ilnde ,973 ilçesinde harhangi bir kaymakam veya vali yapmış mıdır ? 

Siz mi doğru yapıyorsunuz yoksa 81 il valisi ve sizin dışınızda kalan 972 kaymam yanlış mı yapıyor ? 

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA ) 

Son Güncelleme: 28.06.2022 19:08
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