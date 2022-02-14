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Esenyurt, Kampüs Lise ile 5 yeni okul kazanıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un seçim vaatleri arasında yer alan Kampüs Lise projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Projenin yükseleceği arsayı geri alabilmek için Esenyurt Belediye Meclisi’nde uzun uğraşlar veren Başkan Bozkurt, kurulan engelleri mahkeme yoluyla aşmıştı. İlçedeki okul ihtiyacına önemli bir katkı sunacak olan projeye yakın zamanda kazma vurulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:38
Esenyurt, Kampüs Lise ile 5 yeni okul kazanıyor
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçenin en önemli sorunlarının başında gelen okul sorununa çare olacak önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Bozkurt’un seçim vaatlerinden birisi olan ‘Kampüs Lise’ projesi, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayından geçti. İçerisinde 5 adet lisenin yanı sıra açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesis alanları, atölyeler, kütüphane, konferans salonu ve yurt binasının da bulunacağı projeye, ihale aşamasının ardından kazma vurulacak. Kampüs Lise projesi, geçmişte bir vakfa tahsis edilen ancak usulsüzlükler nedeniyle geri alınan 25 dönümlük arazi üzerinde yükselecek. 

BEŞ LİSE AYNI KAMPÜSTE

1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 2 Meslek Lisesi’ni aynı kampüste bir araya getiren Kampüs Lise projesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Beş farklı lisede eğitim alacak olan 5 bine yakın öğrenci, kampüsteki atölye, spor salonu, kütüphane, yemekhane ve konferans salonu gibi alanları birlikte kullanacak, birlikte vakit geçirip kaynaşma fırsatı bulacak. Bir üniversite kampüsünü andıran projede, 1 tane de 104 yataklı öğrenci yurdu yer alacak.


CUMHURİYET’İN 100. YILINDA AÇILMASI HEDEFLENİYOR
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, büyük bir önem verdiği Kampüs Lise projesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü olan 2023’te açmayı hedefliyor. Siyaset yapma nedenini “Gençlerin hayata daha güçlü tutunmalarını sağlamak, onlara umut oluşturacak işler yapmak” sözleriyle ifade eden Başkan Bozkurt, seçildiği ilk andan itibaren gündemine aldığı bu proje için büyük bir çaba sarf etti.

“BU OKULLAR SADECE EĞİTİME DEĞİL BİRLİK BERABERLİĞE DE KATKI SAĞLAYACAK”
Projenin onaylanması nedeniyle Esenyurtlu çocuklar için mutlu olduğunu dile getiren Bozkurt, “Esenyurt’ta Bulgaristan’dan Iğdır’a kadar her noktadan insanların kurduğu bir kent. Biz bu projemizle eğitim sorununa çare olmaya çalışırken bu bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını da sadece derste değil sosyalleşirken de bir araya getireceğiz. Dolayısıyla birbirlerini anlama fırsatları daha fazla olacak. Çünkü bu gençler birbirini tanıdıkça buradaki hemşehrilik hukuku güçlenecek. Bunun da ülkenin birlik beraberliğine ve barışına önemli katkı sunacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Başkan Bozkurt, 2011 yılında dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından, daha sonra Esenyurt Üniversitesi’ni de kuracak olan Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı’na tahsis edilen 25 dönümlük arsanın geri alınması için, tahsisin usulsüz olduğunu belirten Sayıştay Raporu’nu temel alarak 2019’un Eylül ayında Esenyurt Belediye Meclisi’ne bir Başkanlık Teklifi getirmişti. AK Partililerin verdiği ‘Hayır’, MHP’lilerin ise ‘Çekimser’ oyları nedeniyle meclisten geçmeyen teklif, defalarca getirilmesine rağmen sonuç değişmeyince mahkemeye taşınmıştı. Tahsisi “Hukuka Aykırı” bulan 10. İdare Mahkemesi’nin “İptal” kararı üzerine asra tahsisi kararı geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki meclis toplantısında iptal edildi. İlçedeki okul sorununa önemli bir nefes aldıracak olan arazi, mütevelli heyetinde Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt ve İBB’den aldığı ihalelerle adını duyuran Orhan Özyurt ve çok sayıda AK Partili ismin bulunduğu vakıftan alınarak Esenyurt Belediyesi’ne iade edildi.

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