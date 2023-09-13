Esenyurt Halkı İçin Ter Akıttı Başkan Bozkurt Yardımcısı Yaptı

EĞİTİMCİLİKTEN SONRA HALKA BU SEFERDE BELEDİYEDE HİZMET ETTİ

Van’ın Çaldıran ilçesi Kilimli Köyünde dünyaya gelen İlk,Ota ve Üniversite öğrenimini Van’da tamamlayarak burada Öğretmenlik,Öğretmenevi Müdürlüğü,Yatılı Okul Müdürlüğü,Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunarak meslek hayatının yirmi yılını burada geçiren burada büyük başarılara imza atan Orhan Ayyıldız 2010 yılında iller arası yer değişikliği ile İstanbul’a atandı.

İstanbul’da sırası ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ,Strateji Geliştirme,Stratejik Planlama ve çeşitli projelerde il temsilciliği, Esenyurt’ta Okul Müdürlüğü,Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürütürken; Çaldıran Derneği Başkanlığı,Van Dernekler Federasyonu Genel Sekreterliği,Van Vakfı Yöneticiliği gibi bir çok STK kuruluşunda görev aldı.

15 Aralık 2020 yılında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un daveti üzerine Esenyurt Belediyesinde Yerel Hizmetler Müdürü olarak göreve başlayan daha sonra Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü görevine getirilen eğitimci,eğitim yöneticisi,Vanlıların beğenisini ve sevgisini kazanan Van sevdalısı Orhan Ayyıldız(Orhan Hoca)Esenyurt Belediyesine başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Bozkurt tardında Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Orhan Ayyıldız evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)