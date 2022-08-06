Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi Hizmete Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Esenyurt’a kazandırdığı ilk kütüphane olan Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi, Kıraç Şehitler Mahallesi’nde hizmete açıldı. “150 günde 150 proje” kapsamında hizmete başlatılan kütüphanenin açılış törenine Gülten Akın’ın kızı Deniz Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İBB Kütüphane ve Müze Müdürü Ali Şafak Özdemir, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Esenyurt Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“YAKINDA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BELEDİYE KÜTÜPHANESİNİ DE AÇACAĞIZ”

Esenyurt’a kazandırdığı kütüphaneden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yakın zamanda Esenyurt’ta, Türkiye’nin en büyük belediye kütüphanesinin de açılacağının müjdesini verdi. Başkan Bozkurt, “ Bugün çok önemli bir işin başlangıcındayız. Yıllarca tahrip edilmiş, kamplaştırılmış, hayatın gerçek verilerinden uzaklaştırılmış bir süreçten geçerek bugünlere kadar geldik. Hiç değer vermediğimiz ve birçok kez ihmal ettiğimiz insan kaynağımıza geri döndüğümüzün bir göstergesi aslında bu. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz ama maalesef insanlarımızın eğitimi için bilime, sanata ve zanaata yönlendirilmesi için yapmamız gerekenlerin birçoğunu ihmal ederek bugünlerimize gelmişiz. Bugün yapılan işle, bizim aslında neye değer verdiğimizi, neyi öncelediğimizi, neyin kıymetli olduğunu gösteren bir açılıştayız. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın şahsında, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten onlarca kütüphanemiz var. Yakında Türkiye’nin en büyük belediye kütüphanesini de açacağız. Henüz bitmek üzere. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu da çağıracağız. Çok nitelikli bir kütüphane olacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi zihniyette olduğunu somut bir şekilde gösteren etkinlikler ve açılışlarla yaşamımıza devam edeceğiz. Katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

“BURADAKİ ANLAYIŞI TERSİNE ÇEVİRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'nin, açılış töreninde yaptığı konuşmada “Esenyurtlularla çok daha güzel hizmetlerde buluşacağız” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Esenyurt, İstanbul’umuzun en kalabalık ilçesi. Çok büyük bir nüfusla burada karşı karşıyayız. Esenyurt, AK Parti anlayışının, şehircilik anlayışının dünyaya örnek gösterilecek merkezlerinden bir tanesi. 20 sene bir şehri yöneteceksiniz ve o şehri yönetirken aynı zamanda o ilçeyi yöneteceksiniz. İlçeyi yönetirken aynı zamanda o ülkeyi yöneteceksiniz ve böyle bir şehir var edeceksiniz. Birebir şahidiyim. Birçok yerde buradaki vahşi süreci dile getirdim ama dinletemedik. Ne yazık ki Esenyurt çok büyük zarar gördü. Öncelikle yapılaşma, alt yapı, sosyal yaşam konusunda insanlarımız çok büyük zarar gördü. Bunu tersine çevirmeye gayret ediyoruz. Hem Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt hem bizler, büyükşehir olarak buradaki anlayışı tersine çevirme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“ESENYURT’U İSTANBUL İLE ÇOK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BAĞLAMALIYIZ”

Mahmutbey-Esenyurt metro hattı için Başkan Bozkurt’la yoğun bir çalışma sürecinin içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Tabii, 20 yıldır birikmiş sorun yığınının altından hemen kalkmak elbette mümkün değil. İstanbul’u 10 yıllık planlamayla ele alıyorsak Esenyurt’u en az 15 yıllık bir planlamayla ele almamız lazım. Geleceği böyle planladığınız takdirde geleceğe dönük sağlıklı birtakım hamlelerle bu şehri hak ettiği değere kavuşturabiliriz. Öncelikle Esenyurt’u İstanbul ile çok sağlıklı bir şekilde bağlamalıyız. Büyük gayretlerimizle Mahmutbey-Esenyurt metro hattını, hiç başlamamış haliyle projesi ve ihalesi var olduğu söylenen, sadece ihalenin var olduğunu görmüş olduğumuz projesini de sıfırdan yaptığımız hattın yoğun bir çalışma sürecinin içerisindeyiz. Belediye Başkanı'mızla buranın güncel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel atma çalışmalarımıza dair sonuçlarımızı da en geç Eylül ayında vatandaşlarımızla sıklıkla buluşacağımız buluşmalarda paylaşacağımızı umut ediyorum. Bu kadar yoğun bir ilçede bir değil, birkaç tane kütüphaneyi daha vatandaşlarımıza buluşturmamız, on binlerce çocuğumuzun orada hizmet almasını sağlamamız, buradaki hayat değişimine büyük katkı sağlayacaktır. Esenyurtlularla çok daha güzel hizmetlerde buluşacağız.”