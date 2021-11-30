Esenyurt, Fırtına Sonrası Yaralarını Sarıyor

İstanbul’da pek çok ilçede dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, hayatı felç etti. Ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği, evlerin dış cephelerinin ve çatılarının zarar gördüğü Esenyurt’ta Elif Adsoy, Alaattin Çavdar ve Tacikistanlı Malokhat Rakhımova isimli 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. Fırtınanın ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 550 personel, 13 ambulans ve sağlık aracı, 12 iş makinesi ve 71 araçla yaraların sarılması için çalışma başlattı.

BAKŞAN BOZKURT: “YARALARIN EN KISA SÜREDE SARILMASI İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ”

Acı kayıpların yaşandığı ilçede, vatandaşların yanında olmak için olay yerlerini inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vefat eden kişilerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. İlçedeki hastanelerde yatan yaralıları da ziyaret eden Başkan Bozkurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada: “Ekiplerimizle birlikte hasar tespiti yaparak yaraların en kısa sürede sarılması için el birliğiyle çalışacağız” dedi.