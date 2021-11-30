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Esenyurt, Fırtına Sonrası Yaralarını Sarıyor

Esenyurt’ta dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, hayatı felç etti. Ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği, evlerin dış cephelerinin ve çatılarının zarar gördüğü ilçede, 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. İlçede yaraların sarılması için 550 personelle sahada çalışma başlatan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vefat eden kişilerin ailelerini de ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2021 Salı 11:44
Esenyurt, Fırtına Sonrası Yaralarını Sarıyor
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İstanbul’da pek çok ilçede dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, hayatı felç etti. Ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği, evlerin dış cephelerinin ve çatılarının zarar gördüğü Esenyurt’ta Elif Adsoy, Alaattin Çavdar ve Tacikistanlı Malokhat Rakhımova isimli 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. Fırtınanın ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 550 personel, 13 ambulans ve sağlık aracı, 12 iş makinesi ve 71 araçla yaraların sarılması için çalışma başlattı.

BAKŞAN BOZKURT: “YARALARIN EN KISA SÜREDE SARILMASI İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ”

Acı kayıpların yaşandığı ilçede, vatandaşların yanında olmak için olay yerlerini inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vefat eden kişilerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. İlçedeki hastanelerde yatan yaralıları da ziyaret eden Başkan Bozkurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada: “Ekiplerimizle birlikte hasar tespiti yaparak yaraların en kısa sürede sarılması için el birliğiyle çalışacağız” dedi.

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