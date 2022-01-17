Esenyurt edebiyat ve sanat festivali 2. Gününde

Esenyurt’ta ilk defa gerçekleştirilen edebiyat ve sanat festivali, 2. gününde sanatı ve edebiyatseverleri ilçede buluşturmaya devam ediyor. Yoğun bir katılımla ilk gün açılışı yapılan festival, 2. gününde de söyleşiler, imza günleri, atölyeler, müzikaller ve tiyatrolar ile devam ediyor. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 2. günü, Gazeteci Yazar Barış İnce’nin ‘Yazarlık Atölyesi’ ile başladı. Ardından Siyasetçi ve Yazar Akın Birdal insan hakları, demokrasi ve dünyanın içinde bulunduğu sosyal sorunlara dair söyleşi gerçekleştirdi. Festival, Everest’e çıkan ilk Türk Dağcı, Yazar ve Fotoğrafçı Nasuh Mahruki ile devam etti. Okurlarıyla buluşan Yazar ve Fotoğrafçı Mahruki, yaşama ve dağcılık mücadelesine dair yaptığı söyleşide, okurlarının kitaplarını da imzaladı. Tarihe ışık tutan çalışmaları ile adından söz ettiren Yazar Sinan Meydan’ın söyleşisi ve imza gününün de olduğu festivalde, çocuklar da unutulmadı. Festivale katılan çocuklar, atölye ve konser etkinlikleriyle hem eğlendi hem de öğrendi. Öte yandan Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Şehr-i İstanbul Şiir ve Müzik Grubu’nun gerçekleştirdiği müzikal ve şiir dinletisi ise seyirciden alkış topladı.

BAŞKAN BOZKURT’TAN DAVETLİLERE TEŞEKKÜR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, festival’in 2. gününde okurlarıyla buluşan yazar, gazeteci, oyuncu ve sanatçılar ile bir araya gelerek teşekkür etti. Konuklara, Esenyurt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nde kadınların el emeği göz nuru ürünlerini hediye eden Başkan Bozkurt, katılımcıların festivale değer kattıklarını söyledi. Festival, 2. gününde tiyatro sanatçısı Nazan Kesal’ın Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan “Yaralarım Aşktandır” adlı tiyatrosuyla devam edecek.

Edebiyat, sanat, tiyatro, söyleşi ve imza günleriyle dolu dolu geçen Esenyurt Sanat ve Edebiyat Festivali’nin 3. gün programı ise şöyle:

SAAT: 13.00

SULTAN EFENDİOĞLU EKİNCİ

İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

GÜRSEL YILMAZ

İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

SEVGİ SARITAÇ YILMAZ

İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 15.00

DUYGU KANKAYTSIN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESKİ BELEDİYE MECLİS SALONU

SAAT: 16.00

KANDEMİR KONDUK

CİHAN DEMİRCİ

NAZIM ALPMAN - ERKAN CAN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESKİ BELEDİYE MECLİS SALONU

SAAT: 17.00

PINAR YILMAZ / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 17.00

PROF. DR. SEMİH ÇELENK

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESKİ BELEDİYE MECLİS SALONU

SAAT: 19.30

FIRAT TANIŞ / GELİN TANIŞ OLALIM

TİYATRO

ŞEHİT EROL OLÇOK KÜLTÜR MERKEZİ

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