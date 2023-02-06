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Esenyurt Depremzedeler İçin Seferber Oldu

ESAKEsenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’ne bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine doğru yola çıkarken belediye tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı., deprem bölgesine doğru yola çıktı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Şubat 2023 Pazartesi 19:03
Esenyurt Depremzedeler İçin Seferber Oldu
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Esenyurt, dün gece Kahramanmaraş’ta meydana gelen Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da yıkıma sebep olan deprem sonrası seferber oldu. İlçede depremzedeler için belediye tarafından temel ihtiyaç ve barınma malzemelerinin talep edildiği yardım kampanyası başlatılırken, üçü sağlık personeli olmak üzere 18 kişilik Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de çalışmalara katılmak üzere bölgeye sevk edildi. Olası doğal afetlere müdahale amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kurulan ekip, bölgeye vardığında enkaz altındakileri kurtarmak ve depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürütecek.

“Umut olmaya gidiyoruz”

Umudun şehir olarak deprem bölgesindeki vatandaşlara umut olmaya gittiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Amiri Zekeriya Coşkun, “Orada enkaz altında kalan vatandaşlara yardımcı olmayı düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Kemal Başkanımızın talimatıyla biraz sonra havaalanına gideceğiz. AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda deprem bölgesine geçiş yapacağız.” dedi.

“Umarım bir cana dokunabiliriz”

ESAK personeli Nazlıcan Deniz Koçar “Duyguluyuz. Vatandaşlarımız için de üzgünüz. Umarım bir cana dokunabiliriz. Birilerine yardımcı olabiliriz. Bunun için o bölgeye intikal ediyoruz. Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak da birine faydamız olursa ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Yardımlar 13 ayrı noktada toplanacak

Esenyurt Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyası için kışlık bot ve mont, uyku tulumu, battaniye, çocuk bezi, hijyenik ped, el feneri ve pil, çadır, yastık, çorap, iç çamaşırı, hijyen malzemeleri gibi temel bakım ve ihtiyaç ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünleri talep ediliyor. Malzemeler, İstiklal Camii Kapalı Pazar ve Otoparkı, Yenikent Kültür Merkezi, Saadetdere Gençlik Merkezi, ESPAŞ Hizmet Binası, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Örnek Kültür Merkezi, Sarıkamış Kültür Merkezi, Esenkent Kültür Merkezi, Akçaburgaz Kültür Merkezi, Nene Hatun Kültür Merkezi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Siteler Kültür Merkezi ve Esenyurt Kültür Merkezi olmak üzere 14 ayrı noktada toplanacak.

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