Esenyurt Deprem Dirençli Bir Kent Oluyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçeyi deprem dirençli bir kent haline getirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyor. İlçede doğal afetlere hazırlık konusunda ilk kez çalışmalar düzenleyen Başkan Bozkurt’un kurduğu Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), okullarda deprem tatbikatı yapıyor. Okullara giden ekipler öğrencilere ilk yardım ve deprem bilinci eğitimi vererek onları deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendiriyor. Eğitimlerin ardından öğrencilerle tahliye tatbikatı yapan ekipler, verdikleri teorik eğitimi uygulamalı olarak da gösteriyor. Bu eğitimler ile daha da bilinçli olduklarını belirten öğrenciler, Esenyurt Belediyesine teşekkür ederken, ekipler de tahliye tatbikatlarına ve deprem bilinci eğitimlerine devam edeceklerini ifade ediyor.

“Başkanımızın talimatı ile bu eğitimlere başladık”

İlçeyi depreme hazırlıklı hale getirmek amacıyla eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Amiri Zekeriya Coşkun şöyle konuştu: “İlçe genelindeki okullarımızda afet bilinci eğitimi ile tahliye tatbikatı eğitimlerine başlamış bulunmaktayız. Başkanımızın talimatı ile bu eğitimleri veriyoruz. Buradaki öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı ile tatbikatlarımız ve eğitimlerimiz devam edecek. İlçe genelindeki tüm okullarda deprem bilinci eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı yapacağız. Amacımız çocuklarımızın olası bir depreme karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak. Bu tarz eğitimler çocuklar için çok faydalı olacak. Ayrıca çocuklarımıza ilk yardıma dair hususlarda da önemli bilgiler verdik. Ben burada bizi özveri ile dinleyen hocalarımız ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.”