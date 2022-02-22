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Esenyurt, çevre korumada en başarılı 2. Belediye oldu

“Çöpe Atmıyoruz Geleceğe Değer Katıyoruz” sloganıyla atık toplama çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, ‘Elektrikli ve Elektronik Atıklar’ kategorisinde 86 belediye arasında geri dönüşüme en fazla katkı sağlayan 2. belediye oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2022 Salı 17:23
Esenyurt, çevre korumada en başarılı 2. Belediye oldu
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Doğa dostu ve daha yaşanabilir bir Esenyurt için sıfır atık yönetimini etkin ve verimli bir şekilde uygulayan Esenyurt Belediyesi, her gün tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor. Atık toplama konusunda örnek işlere imza atan Esenyurt Belediyesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin açıkladığı “E-Atıklarda Fark Yaratan Belediyeler” listesinde, 86 belediye arasında en fazla e-atık toplayan ikinci belediye oldu. Esenyurt Belediyesi’ni ziyaret eden Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği İşletme Müdürü Elif Kara ve Çevre Mühendisi Mustafa Çetin, geri dönüşüme katkılarından dolayı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan’a teşekkür plaketi takdim etti.

“HER SENE DAHA FAZLASINI HEDEFLİYORUZ”

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ilçe genelinde çalışmalara ara vermeden devam edildiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet Salim Bilen, “Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında her sene daha fazla atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyoruz. Aydınlatma ekipmanları kategorisinde 86 belediye arasında ikinci olduk. Belediyemiz çevre duyarlılığı konusunda tüm adımları atmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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