Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi ’Hizmete Açıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında hayata geçirdiği Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi’nin açılışına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bünyesinde Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Tıp Merkezi’ne, Evde Sağlık ve Sosyal Uyum ve Destek Merkezi’nden İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi’ne kadar birçok hizmeti barındıran Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi ‘150 Günde 150 Proje’ çalışmaları kapsamında açıldı. Sultaniye Mahallesi’nde bulunan merkezin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükcekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

“Serpilen tohumlar artık yeşermeye başladı”

Esenyurtlu vatandaşların yararına olacak her türlü çalışmayı yapacaklarını söyleyen Başkan Bozkurt, “Bu işlemler koordineli, beraberce ve görüşlerimiz alınarak yapıldı. Tohumlar serpildi ve artık yeşermeye başlandı. Bundan sonra göreceksiniz; hem Büyükşehir Belediye Başkanlığının hem de Esenyurt Belediye Başkanlığının yaptığı çalışmalarla Esenyurtlular insan olmanın onurunu yaşayacaklar ve hayata tutunmanın gücünü elde etmiş olacaklar. İddia ettiğimiz üzere ‘Her şey çok güzel olacak’ dedik. Yeşeren tohumlarla ve projelerle bizi izlemeye devam edin. Burası da çok önemli bir tesis. İnsanların ihtiyaçlarının tamamını gidermek üzere kurulmuş bir tesis. Bunun bir karşılığı başka bir yerde var mı bilmiyorum. Olduğunu düşünmüyorum. Her derde derman olmaya çalışılıyor. Ben, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ediyorum. Onun kişiliğinde bütün arkadaşlarıma, emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.

“Esenyurtlular burada sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerine ulaşabilecek”

Nüfusu dolayısıyla Esenyurt’la ilgili çalışmalara ayrı özen gösterdiklerini belirten Başkan İmamoğlu, merkezin hem vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hem de istihdamın sağlanması için önemli olduğunu belirtti. İmamoğlu şöyle devam etti: “Esenyurt'a baktığımda devasa binaları görmüyorum, o binaların arka tarafında duran, mağduriyet yaşayan, hizmet bekleyen mağdur insanlarını görüyorum. Biz, onlara hep birlikte ilçe Belediye Başkanımızla, buradaki siyasi paydaşlarımızla ‘Nasıl hizmet ederiz, onları nasıl kucaklarız ve asla kimsesiz olmadıklarını onlara nasıl hissettiririz?’ diye çare üretmeye ve çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu güzel, bu değerli merkezimiz de insanını temel alan ve sosyal belediyecilik anlayışımızın da bütüncül bir yaklaşımla en güzel örneğini sunacak olan merkezlerinden bir tanesidir. Esenyurtlu dostlarımız burada çok boyutlu sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerine ulaşabilecekler. Bir buluşma merkezi olacak” diye konuştu.