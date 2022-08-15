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Esenyurt Bir Park Daha Kazandı

Esenyurt’taki mahalle parklarına bir yenisi daha eklendi. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’ndeki ilk park olan Maral Sokak Parkı, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:32
Esenyurt Bir Park Daha Kazandı
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Esenyurt Belediyesi, mahallelere park kazandırmaya hız kesmeden devam ediyor. Daha önce içerisinde park bulunmayan Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi ilk parkına kavuştu. Maral Sokak’ta bulunan 2450 metrekarelik park; iki adet çocuk oyun alanı, fitness aletleri ve oturma grupları ile küçükten büyüğe her vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi.

“MARAL SOKAK PARKI'MIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK”

Mahalleye ilk defa yapılan park hakkında bilgi veren ve çalışmalarının devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Deniz Karakoç, “Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bulunan vatandaşlarımızdan, bu alana park yapmamız konusunda yoğun talep aldık. Biz de bu talepleri değerlendirerek Maral Sokak Parkı’mızın yapımına hızlı bir şekilde başladık ve tamamladık. Parkımız toplamda 2450 metrekare olup içerisinde iki adet çocuk oyun alanı, bir adet fitness alanı ve ahşap oturma birimleri bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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