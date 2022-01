Esenyurt, Betonla Değil Sanat ve Edebiyatla Anılıyor

Esenyurt Belediyesi’nin gerçekleştirdiği edebiyat ve sanat festivali 15 Ocak’ta kapılarını sanat ve edebiyatseverlere açtı. Birçok ünlü ismin de olduğu festivalde birbirinden güzel tiyatrolar, söyleşiler ve müzikaller yer alıyor. On gün boyunca devam edecek olan festivale konuk olan yazar, oyuncu, sanatçı ve gazeteciler ilçe tarihinde ilk defa geniş kapsamlı yapılan festivali değerlendirdi.

DEVRİM YAKUT: “BÜYÜK BİR ONUR BENİM İÇİN”

Edebiyat ve sanat şenliğine okurları ile yaptığı söyleşinin ardından ‘Aklımın Aynalı Çarşısı’ adlı ilk öykü kitabını imzalayan oyuncu Devrim Yakut, festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu Yakut, “Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen bu edebiyat ve sanat şenliğine katılmış olmaktan çok mutluluk duyduğumu söyleyerek başlamak isterim. Etkinliğin ilk gününün ilk konuklarından biriyim diyebilirim. Çok büyük bir onur benim için. Çünkü yerel yönetimlerin kültür ve sanata verdiği ve vereceği destek hem biz sanatçılar için hem de ülkedeki her vatandaş için çok önemli. Özellikle Esenyurt gibi merkeze uzak semtlerde ulaşımın zor olduğu semtlerde kültür ve sanatı yerel yönetimlerin ve tabii devletin de vatandaşın ayağına getirmesi bir tür görev diye düşünürüm hep. Bu görevi coşkuyla yerine getiren belediyeye, Başkanımıza ve kültür müdürlüğünde çalışan, bu organizasyona destek veren herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir katılım oldu” şeklinde konuştu.

FAİK BULUT, “İLK DEFA BİR BAŞKAN BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNMUŞ”

Esenyurt’un betonla ve kalabalık nüfusunun yanı sıra ilçede yaşanan olumsuz haberlerle anılmış olduğunu dile getiren Gazeteci Yazar Faik Bulut, Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’ni “İlk duyduğumda şaşırdım” diyerek özetliyor. Gazeteci Yazar Bulut, “Hiç kimse şu ana kadar, yani belde oldu olalı, hatta ilçe oldu olalı, hiç kimse böyle bir girişimde bulunmadı. Bu hayırlı işe, güzel bir olaya, kimse öncülük de yapmadı. Şaşkınlığım bundandı! Sevincim ise şu noktadan itibaren başlıyor: Geçmişte hep kötü sıfatlarla olumsuz özellikle medyada, basında kötü sıfatlarla anılan Esenyurt, bundan böyle kültür ve sanatla anılma durumuna geldi. Çünkü sabah yapılan üç saatlik yayında hem sunum hem yayın hem de sanatçıların konuşmasına baktığımızda millet birden hayret ediyor; Esenyurt, fuar, kitap, imza, yazarlar, sanatçılar gelip konuşuyor, müzisyenler gelip sohbet ediyor. Başkan buna da yer ayırmış. İlk defa bir Başkan böyle bir girişimde bulunmuş. Bence bu bakımdan da ben aslında kutlarım. Bu da bir yol işareti olsun; güzele, iyiye, aydınlanmaya, kültüre, sanat sevdasına bir yol işareti olsun” diye konuştu.

ZEYNEP ORAL: “HAYATIMIZ SANATLA, EDEBİYATLA ZENGİNLEŞİYOR”

Festivalin açılışında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte kurdeleyi kesen ünlü Yazar Zeynep Oral, ilçe tarihinde ilk kez yapılan bu festivalin önemini vurguladı. Ünlü yazar Oral, şöyle konuştu: “Bir kere ilk kez oluyor. Onun için çok önemli. Bu kadar büyük katılım sağlanmış olması çok iyi. Bütün ömrümü sanata vakfetmiş, herkesi sanata musallat etmeye çalışan bir insanım. Tabii ki çok hoşuma gidiyor. Bunu yaşatmak önemli. Hayatımız sanatla, edebiyatla zenginleşiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ki bir Yaşar Kemal, bir Sait Faik okuyan insanla yalnız magazin haberleri okuyan ya da yalnız dizi seyreden bir insan aynı insan olamaz. Hayatta her şey bir seçim olduğu gibi okuduğunuz gazeteden, seçtiğiniz kitaptan, kiminle dostluk edeceğinizden, yani her an bir seçim yapıyoruz. Bir de seçimimizi eğer sanattan yana yaparsak, edebiyattan yana yaparsak bu bizi hem zenginleştirir hem çağdaşlaştırır hem dünyaya açar hem sorgulamamıza neden olur. Türkiye'de çok değerli sanatçılarımız var. Yeter ki onların kıymetini bilelim, değerlendirelim.”

"İNCE MEMED", CEMAL SÜREYA, HABABAM SINIFI, RIFAT ILGAZ ORADA DURUYOR

Halk TV’de yayınlanan "Görkemli Hatıralar" programı ile festival öncesinde Başkan Bozkurt’u konuk alan Gazeteci Yazar Serhan Asker, sanata ve edebiyata önem veren bu etkinlikle ilgili devam etmesini, sürdürülebilir olmasını ve daha da artmasını istediğini belirtti. Gazeteci Yazar Asker, “Yani kentlerde böylesine büyük organizasyonların sanatla, edebiyatla, kitapla ilgili bu tür organizasyonların olması çok değerli, çok anlamlı. Toplumların birbiriyle entegrasyonunda edebiyat çok önemli bir noktada. Kitap okumayı teşvik eden bu tür organizasyonlar daha da artarak devam etmeli. Bu birincisi, umarım her sene devam eder. Geleneksel hale gelir. Sanatın gücü orada duruyor. Yaşar Kemal orada duruyor. "İnce Memed" orada duruyor. Cemal Süreya orada duruyor. Hababam Sınıfı orada duruyor. Rıfat Ilgaz orada duruyor. Önemli olan, bizim onlara giden yolu aşmamız gerekiyor. Bu festival de o anlamda bunu hayata geçirebilecek bir organizasyon” ifadelerini kullandı.