banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sümeyye Kaya : Şiir Deki Estetiği Keşfedin !
Son Dakika
Sümeyye Kaya : Şiir Deki...
İBB'Nin Karla Mücadele Ekibine İstanbul Halkından Tam Not
Son Dakika
İBB'Nin Karla Mücadele Ekibine İstanbul...
CHP'li Özgür Karabat: Bütçe açığı rekor kırdı; 2020'nin vergi rekortmenleri halk oldu (VİDEOLU HABER )
Son Dakika
CHP'li Özgür Karabat: Bütçe açığı...
Esenyurt Belediyesi’nin Kar Mesaisi Devam Ediyor
Son Dakika
Esenyurt Belediyesi’nin Kar Mesaisi Devam...

Esenyurt Belediyesi’nin Kar Mesaisi Devam Ediyor

​​​​​​​Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Ekipler 43 mahallede 200 personel, 66 araç ile ilçede etkili bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2021 Pazartesi 08:08
Esenyurt Belediyesi’nin Kar Mesaisi Devam Ediyor
banner171

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede geçtiğimiz günden itibariyle başlayan kar yağışından kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirmek için 43 mahallede, 66 araç ve 200 personel ile çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veriyor. Etkili olan kar yağışı ile birlikte ara vermeden çalışmalarına devam eden ekipler, sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye ve emniyet gibi kurumlar ile halkın yoğun olduğu yerlerde ulaşımının aksamaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yoğun mesaisinin ardından ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklar güvenli ulaşıma uygun hale getiriliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi 66 Araç ve 2 Bin Toz Stokuyla Kışa Hazır
Esenyurt Belediyesi 66 Araç ve 2 Bin Toz Stokuyla Kışa Hazır
Esenyurt Belediyesi Sağlık Çalışanları COVID-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptırdı
Esenyurt Belediyesi Sağlık Çalışanları COVID-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptırdı
Esenyurt Belediyesi Kendi Maskesini Kendisi Üretiyor
Esenyurt Belediyesi Kendi Maskesini Kendisi Üretiyor
Bozkurt:“Vatandaşlarımızın iş güç sahibi olması doğru yerlerde istihdam edilmesi insani olarak bizim sorumluğumuz”
Bozkurt:“Vatandaşlarımızın iş güç sahibi olması doğru yerlerde istihdam edilmesi insani olarak bizim sorumluğumuz”
Esenyurt'taki Güçlü Kadınlar Kooperatifi Kurulması Teklifi Kabul Edildi
Esenyurt'taki Güçlü Kadınlar Kooperatifi Kurulması Teklifi Kabul Edildi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169