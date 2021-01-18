Esenyurt Belediyesi’nin Kar Mesaisi Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede geçtiğimiz günden itibariyle başlayan kar yağışından kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirmek için 43 mahallede, 66 araç ve 200 personel ile çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veriyor. Etkili olan kar yağışı ile birlikte ara vermeden çalışmalarına devam eden ekipler, sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye ve emniyet gibi kurumlar ile halkın yoğun olduğu yerlerde ulaşımının aksamaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yoğun mesaisinin ardından ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklar güvenli ulaşıma uygun hale getiriliyor.