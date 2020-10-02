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Esenyurt Belediyesi’nin Desteğiyle Yeniden Yürümeye Başladı

Geçirdiği motor kazası sonrası vücudunun sol tarafını kullanamayan İsa Can, Esenyurt Belediyesi’nin ücretsiz olarak verdiği Evde Fizik Tedavi hizmeti sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2020 Cuma 11:28
Esenyurt Belediyesi’nin Desteğiyle Yeniden Yürümeye Başladı
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Esenyurt Belediyesi, durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan vatandaşlara yönelik başlattığı, Evde Fizik Tedavi Hizmeti ile hastaları evlerinde sağlıklarına kavuşturuyor. Geçirdiği motor kazası sonrası vücudunun sol tarafını kullanamayan ve yatağa bağımlı hale gelen İsa Can, bu hizmetten faydalanarak eski sağlığına kavuşan binlerce vatandaştan biri oldu. Esenyurt Belediyesi’nden ücretsiz olarak aldığı evde fizik tedavi hizmeti sayesinde yeniden yürümeye başlayan Can, belediyeye ve fizyoterapistlere teşekkür etti.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen Evde Fizik Tedavi hizmetiyle, uygun raporu olan tüm hastalar belediyenin tahsis ettiği cihazlardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Hastalar, randevu saatlerine göre belediye bünyesinde bulunan fizyoterapist tarafından evlerinde ziyaret edilerek, tedavileri yapılıyor.

“ALDIĞIM TEDAVİDEN SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADIM”

Esenyurt Belediyesi’nden ücretsiz olarak aldığı evde fizik tedavi hizmeti sayesinde eski sağlığına kavuşan İsa Can şunları söyledi, “ Bir aydır fizik tedavi hizmetinden faydalanıyorum. Gelen arkadaşlardan çok memnunuz. Bize bu süreçte yaklaşım, güler yüz olarak çok yardımcı oldular. Bu durumda hastanın morali çok önemli gelen arkadaşlarımızın bize bu şekilde yaklaşmaları iyileşme sürecinde yardımcı oldu. Ben 40 gündür yürüyemiyordum, aldığım fizik tedavi hizmetinden sonra yürümeye başladım. Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

“AMAÇ DAHA İYİ BİR YAŞAM KALİTESİ”

Hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için bu hizmeti verdiklerini belirten Uzman Fizyoterapist Fahri Furkan Nak, “Hastaneye gidemeyen vatandaşlarımıza fizik tedavi hizmeti vermekteyiz. Önceliğimiz yatalak hastalar, bu hastalar hastanelere fizik tedavi hizmeti için başvurduğunda yoğunluktan dolayı geç sıra veriliyor. Hastanın beklediği her gün ona dezavantaj olarak döndüğü için biz birim olarak hastaya fizik tedaviye giderek, en kısa sürede hayata geri kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız daha iyi bir yaşam kalitesi. Bu doğrultuda, hastaların rahatsızlığına göre tedavi planı yaparak, toplam 15 seans fizik tedavi hizmeti veriyoruz” dedi.

“HASTALARIMIZA UYGUN EGZERSİZ PROGRAMLARI HAZIRLIYORUZ”

Evde Fizik Tedavi Raporu olan vatandaşların bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabildiğini söyleyen Fahri Furkan Nak, “Nörolojik ve ortopedik hastalarımız için uygun egzersiz programları hazırlayarak, haftada iki gün fizik tedavi uyguluyoruz. Diğer günlerde de çalışması gereken hareketleri anlatıyoruz. Tedavi süremiz yaklaşık 40 dakika, 15 seans boyunca böyle devam etmekteyiz. Hastalarımız bize belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğünden veya 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak ulaşabilir. Evde Fizik Tedavi Raporu olan hastalarımız için tespit ekibimiz gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, en uygun tarihte fizik tedavi hizmetine başlamaktayız” diye konuştu.

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