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Esenyurt Belediyesi’nin 2022 Yılı Bütçesi 1 Milyar 306 Milyon Lira..

Esenyurt Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi, 1 milyar 306 milyon lira oldu. Başkan Bozkurt’un 2022 yılı faaliyetleri arasında eğitim ve park projeleri öne çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2021 Pazartesi 09:28
Esenyurt Belediyesi’nin 2022 Yılı Bütçesi 1 Milyar 306 Milyon Lira..
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Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının oturumu, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında yapılan toplantıda 2022 yılı bütçesi oylandı. 1 milyar 306 milyon lira olarak belirlenen bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçeyle ilgili meclis üyelerine sunum yapan Başkan Bozkurt, 2022 yılındaki yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. 

ESENYURT’A 13 YENİ PARK

2022 Esenyurtlulara 13 yeni park müjdesi veren Başkan Bozkurt, en büyük yatırımın Haramidere Yaşam Vadisi’nde olacağını söyledi. 4,5 kilometre uzunluğunda olacak Haramidere Yaşam Vadisi’nde son aşamaya gelindiğini ifade eden Başkan Bozkurt, Esenyurtluların rahat nefes alacakları alanları oluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 2, Süleymaniye Mahallesi’nde 3 yeni park yapılacak. Mahalle parkları konseptinde yapılacak parklarla ilçedeki yeşil alanların miktarı artacak. Saadetdere ve Yenikent Mahallerinde 2 mahalle konağının yanı sıra, 3 kreş, 1 otopark ve 1 Kapalı Pazar da projeler arasında yer aldı.

13 BİN İSTİHDAM HEDEFİ

ESBİM aracılığıyla 13 bin kişinin istihdam edilmesini hedefleyen Başkan Bozkurt, 2 bin vatandaşa meslek eğitim kursları, 2 bin öğrenciye de üniversite ve liselere hazırlık kursları verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

EĞITİME BÜYÜK DESTEK; KAMPÜS LİSE PROJESİ

Kampüs Lise projesiyle eğitim alanındaki en büyük sorunun ortadan kalkacağı müjdesini veren Başkan Bozkurt, ilçedeki liseleri bu alana taşıyacaklarını, boşalan okulları ise ilk ve orta okul yapacaklarını söyledi. Böylece 60 kişilik sınıf kapasiteleri düşürülmüş olacak. Projeye bu yıl içinde başlanması bekleniyor.

ESENYURT’A KONGRE MERKEZİ MÜJDESİ

Esenyurt’a Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi müjdesi de veren Başkan Bozkurt, il derneklerinin içinde yer alacağı Barış ve Kardeşlik Merkezi ile Hayvan Tedavi Merkezi’nin de ilçeye kazandırılacağını ifade etti.

Başkan Bozkurt’un sunumunun ardından oylamaya geçti. Esenyurt Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Bozkurt, destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.10.2021 10:03
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