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Esenyurt Belediyesi’nden Sorunlara Yeni Ve Hızlı Çözümler

Esenyurt Belediyesi, vatandaşlarla kurum arasında köprü kurmak ve kurum içi performansı optimize etmek amacıyla yeni bir sisteme geçiş yapıyor. “Bridge Görev Takip ve İstek-Şikâyet Yönetim Yazılımı” ile vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler daha düzenli ve verimli bir şekilde değerlendirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 09:34
Esenyurt Belediyesi’nden Sorunlara Yeni Ve Hızlı Çözümler
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İlçedeki sorunlara çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını hızla sürdüren Esenyurt Belediyesi, “Bridge Görev Takip ve İstek-Şikâyet Bilgi Yönetim Yazılımı” sunumu düzenledi. Belediye meclis salonunda düzenlenen sunuma Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Vatandaşlarla kurum arasında daha sağlam bir köprü kurmak ve kurum içi performansı ölçerek takibini sağlamak amacıyla geçilecek yeni sistemde, Esenyurt’un ihtiyaçları mahalle mahalle işlenerek gerekli birimler ve personeller tarafından değerlendirilecek. Analizlerin ve çalışmaların sisteme işlendiği programda, vatandaşların talep ve şikâyetlerine yönelik süreç hem kurum hem de vatandaşlar için daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

“ELİMİZDEKİ KAYNAKLARI OPTİMUM SEVİYEDE KULLANARAK ÇÖZÜME ULAŞACAĞIZ”

Toplantıda konuşma yaparak süreç analizinin ve kurumsal refleksin önemini vurgulayan Başkan Bozkurt, “Borcunun dahi ne kadar olduğunu bilmeyen bir yönetim sistemi devraldık. Önüne çıkacak engellerin ne olduğunu, bir envanteri olmadığı için dolayısıyla bir sorun analizini yapmak mümkün olmadığı için bugüne kadar birçok sorun üstüne eklenerek gelmiş. Bir merkezden analizlerin, envanterlerin yapılması, sorunların nereden kaynaklandığını, kimlerin sorunları çözdüğünü öğrenmek, elimizdeki kaynakları optimum seviyede kullanarak çözüme ulaşmak için bu programı yaptık” diyerek Esenyurtluların mutluluğu için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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