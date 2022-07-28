Esenyurt Belediyesi’nden Personellere Grup Terapisi

Vatandaşlara daha nitelikli bir hizmet sunmak amacıyla personellere yönelik eğitim seminerleri düzenleyen Esenyurt Belediyesi, “Stresle Başa Çıkma” isimli grup terapisi gerçekleştirdi. Psikolog eşliğinde gerçekleşen eğitim seminerinde stresin ve stresle başa çıkabilmenin yolları anlatıldı. Gruplar şeklinde ayrılan personellere terapi eşliğinde verilen eğitim semineri, “Grup İçi İletişim” konu başlığı ile devam ederek üçer hafta sürecek.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ​